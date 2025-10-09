DAX24.651 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.332 -0,5%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas22.947 -0,4%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1551 -0,7%Öl65,87 -0,3%Gold4.009 -0,7%
Aktienkurs im Fokus

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Nachmittag fester

09.10.25 16:09 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das JinkoSolar-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 24,37 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
20,65 EUR -0,15 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die JinkoSolar-Aktie konnte um 15:50 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 24,37 USD. Im Tageshoch stieg die JinkoSolar-Aktie bis auf 24,45 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,16 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 14.232 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Am 12.12.2024 markierte das Papier bei 29,79 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 22,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.04.2025 (13,42 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.

Für JinkoSolar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 29.04.2025 hat JinkoSolar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,52 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,90 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 42,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die JinkoSolar-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar im Jahr 2025 -38,129 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

