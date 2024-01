JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von JinkoSolar gab in der AMEX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 31,27 USD abwärts.

Die JinkoSolar-Aktie musste um 22:15 Uhr im AMEX-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 31,27 USD. Das Tagestief markierte die JinkoSolar-Aktie bei 31,27 USD. Mit einem Wert von 31,27 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 741 JinkoSolar-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.01.2023 bei 59,88 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 91,49 Prozent Luft nach oben. Bei 25,56 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 22,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 30.10.2023 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,21 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,74 CNY erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31.930,47 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 63,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.519,32 CNY in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte JinkoSolar am 21.03.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 80,09 CNY je Aktie belaufen.

