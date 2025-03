JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Notierung im Blick

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die JinkoSolar-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 22,74 USD zu.

Die JinkoSolar-Aktie konnte um 15:49 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 22,74 USD. Der Kurs der JinkoSolar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,35 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 22,58 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 42.522 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,35 USD an. 64,25 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.08.2024 (16,70 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,56 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte JinkoSolar am 30.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 3,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,16 Prozent auf 3,42 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,39 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 25.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,76 CNY je Aktie in den JinkoSolar-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will