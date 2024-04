JinkoSolar Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von JinkoSolar

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 4,5 Prozent auf 24,44 USD.

Das Papier von JinkoSolar befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 4,5 Prozent auf 24,44 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte JinkoSolar-Aktie bei 24,38 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 24,75 USD. Zuletzt wechselten via New York 22.363 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.04.2023 auf bis zu 51,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 109,90 Prozent Luft nach oben. Bei 22,07 USD erreichte der Anteilsschein am 26.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,70 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,34 CNY aus.

Am 20.03.2024 lud JinkoSolar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,72 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 14,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 33.290,27 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30.705,58 CNY umgesetzt.

JinkoSolar dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 26.04.2024 präsentieren.

In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 32,19 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

