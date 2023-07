JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Kurs der JinkoSolar

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 42,36 USD.

Das Papier von JinkoSolar befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,9 Prozent auf 42,36 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die JinkoSolar-Aktie bis auf 41,97 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 42,92 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 66.149 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Am 09.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,92 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 81,59 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,47 USD. Dieser Wert wurde am 25.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 9,18 Prozent Luft nach unten.

Am 28.04.2023 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 16,00 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,60 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.534,91 CNY – ein Plus von 59,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JinkoSolar 14.764,78 CNY erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 14.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 52,71 CNY je JinkoSolar-Aktie belaufen.

