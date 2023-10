JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar gewinnt am Mittag

Kursentwicklung

Die Aktie von JinkoSolar zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von JinkoSolar legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 27,05 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die JinkoSolar-Papiere um 11:53 Uhr 0,6 Prozent. Kurzfristig markierte die JinkoSolar-Aktie bei 27,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,20 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2.672 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2023 markierte das Papier bei 56,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 110,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie. Am 25.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 9,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte JinkoSolar am 28.04.2023. Das EPS wurde auf 16,00 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -3,15 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.534,91 CNY – ein Plus von 21,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JinkoSolar 19.303,72 CNY erwirtschaftet hatte.

JinkoSolar dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 64,25 CNY je JinkoSolar-Aktie belaufen.

