JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von JinkoSolar zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das JinkoSolar-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 29,52 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 3,4 Prozent auf 29,52 USD. Die JinkoSolar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,52 USD. Bei 28,70 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.718 JinkoSolar-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.01.2023 auf bis zu 61,27 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 107,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JinkoSolar-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,88 USD am 26.09.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

JinkoSolar ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,00 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -3,15 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.534,91 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.303,72 CNY in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte JinkoSolar am 26.10.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 64,25 CNY je JinkoSolar-Aktie.

