JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend auf Verkaufszetteln der Anleger
Die Aktie von JinkoSolar gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 11,5 Prozent auf 21,75 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 11,5 Prozent im Minus bei 21,75 USD. Das Tagestief markierte die JinkoSolar-Aktie bei 21,75 USD. Bei 24,24 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 127.644 JinkoSolar-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 29,79 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,97 Prozent. Am 12.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,42 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten JinkoSolar-Aktionäre 1,48 USD je Wertpapier.
Am 29.04.2025 lud JinkoSolar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. JinkoSolar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,90 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 42,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte JinkoSolar am 04.11.2025 präsentieren.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -38,129 CNY je JinkoSolar-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie
Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys
Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende
JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will
Alle: Alle Empfehlungen