JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 32,75 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,9 Prozent auf 32,75 EUR. Das Tagestief markierte die JinkoSolar-Aktie bei 32,75 EUR. Bei 33,30 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.969 JinkoSolar-Aktien.

Am 11.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 56,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 73,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JinkoSolar-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 23,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Verlust von 27,63 Prozent wieder erreichen.

JinkoSolar gewährte am 30.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 24,21 CNY. Im Vorjahresviertel waren 2,74 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 31.930,47 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.519,32 CNY umgesetzt.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte JinkoSolar Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 81,10 CNY je JinkoSolar-Aktie.

