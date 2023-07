JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Vormittag mit Einbußen

JinkoSolar im Fokus

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,9 Prozent auf 39,50 EUR ab.

Um 09:20 Uhr rutschte die JinkoSolar-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,9 Prozent auf 39,50 EUR ab. In der Spitze fiel die JinkoSolar-Aktie bis auf 39,50 EUR. Bei 40,25 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.434 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.07.2022 bei 74,15 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JinkoSolar-Aktie 87,72 Prozent zulegen. Am 12.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte JinkoSolar am 28.04.2023 vor. Es stand ein EPS von 16,00 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar noch ein Gewinn pro Aktie von 0,60 CNY in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 59,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23.534,91 CNY, während im Vorjahreszeitraum 14.764,78 CNY ausgewiesen worden waren.

Am 14.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 52,71 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will