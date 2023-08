JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Freitagmittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 33,75 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die JinkoSolar-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:59 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 33,75 EUR. Die JinkoSolar-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,40 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,90 EUR. Der Tagesumsatz der JinkoSolar-Aktie belief sich zuletzt auf 5.038 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,95 EUR erreichte der Titel am 12.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 98,37 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,75 EUR am 08.08.2023. Mit einem Kursverlust von 2,96 Prozent würde die JinkoSolar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

JinkoSolar ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. JinkoSolar hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 16,00 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,60 CNY je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 23.534,91 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 59,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.764,78 CNY erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 14.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.08.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JinkoSolar-Aktie in Höhe von 50,48 CNY im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will