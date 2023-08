JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar wird am Nachmittag ausgebremst

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 36,14 USD.

Die JinkoSolar-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 36,14 USD. In der Spitze fiel die JinkoSolar-Aktie bis auf 35,96 USD. Bei 36,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 42.765 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 69,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JinkoSolar-Aktie somit 47,70 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2023 auf bis zu 35,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 28.04.2023 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,00 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,60 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 23.534,91 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.764,78 CNY umgesetzt worden waren.

JinkoSolar dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 14.08.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte JinkoSolar möglicherweise am 23.08.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Gewinn von 50,48 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

