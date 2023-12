JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Montagnachmittag billiger

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Zuletzt fiel die JinkoSolar-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 31,88 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,8 Prozent auf 31,88 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JinkoSolar-Aktie bisher bei 30,96 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 31,71 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 36.511 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Am 12.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 61,27 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Kursplus von 92,19 Prozent wieder erreichen. Am 28.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,15 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 21,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 30.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,21 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,74 CNY je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63,58 Prozent auf 31.930,47 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.519,32 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 79,69 CNY je JinkoSolar-Aktie.

