JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 29,20 USD.

Die JinkoSolar-Aktie konnte um 15:48 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 29,20 USD. Die JinkoSolar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,49 USD aus. Mit einem Wert von 29,49 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 88.582 JinkoSolar-Aktien.

Am 01.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,71 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 43,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 23,12 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,73 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete JinkoSolar 0,000 USD aus.

JinkoSolar gewährte am 30.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 24,21 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 14,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat JinkoSolar 31.930,47 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30.705,58 CNY erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte JinkoSolar am 21.03.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 83,16 CNY je Aktie belaufen.

