JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Dienstagvormittag stärker

Die Aktie von JinkoSolar zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die JinkoSolar-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 27,30 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 0,7 Prozent auf 27,30 EUR. Kurzfristig markierte die JinkoSolar-Aktie bei 27,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 27,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 4.088 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2023 markierte das Papier bei 47,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 75,38 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.02.2024 bei 21,50 EUR. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 26,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,73 CNY. Im Vorjahr erhielten JinkoSolar-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 30.10.2023 lud JinkoSolar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 24,21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 14,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat JinkoSolar 31.930,47 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30.705,58 CNY erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem JinkoSolar-Gewinn in Höhe von 83,16 CNY je Aktie aus.

