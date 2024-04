JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar wird am Nachmittag ausgebremst

Kursentwicklung

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von JinkoSolar befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,2 Prozent auf 23,68 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 23,68 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JinkoSolar-Aktie bisher bei 23,67 USD. Bei 23,81 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 14.411 JinkoSolar-Aktien gehandelt.

Am 18.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 51,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 116,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.03.2024 auf bis zu 22,07 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JinkoSolar-Aktie 7,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,34 CNY. Im Vorjahr hatte JinkoSolar 1,48 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

JinkoSolar gewährte am 20.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 8,72 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JinkoSolar 14,28 CNY je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat JinkoSolar 33.290,27 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30.705,58 CNY erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte JinkoSolar am 26.04.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 31,56 CNY je JinkoSolar-Aktie.

