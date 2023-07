JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Mittwochvormittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 2,2 Prozent auf 43,10 USD ab.

Die Aktie verlor um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 2,2 Prozent auf 43,10 USD. Die JinkoSolar-Aktie sank bis auf 43,02 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,31 USD. Der Tagesumsatz der JinkoSolar-Aktie belief sich zuletzt auf 3.478 Aktien.

Am 12.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,00 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 67,05 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2022 bei 38,75 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 10,09 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JinkoSolar am 28.04.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 16,00 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,60 CNY je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 59,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23.534,91 CNY umgesetzt, gegenüber 14.764,78 CNY im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte JinkoSolar am 14.08.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem JinkoSolar-Gewinn in Höhe von 52,71 CNY je Aktie aus.

