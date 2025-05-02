DAX24.042 -0,2%ESt505.335 +0,1%Top 10 Crypto16,59 +1,2%Dow44.440 +1,1%Nas21.571 +0,9%Bitcoin102.344 +0,1%Euro1,1669 +0,5%Öl66,54 -0,3%Gold3.343 -0,1%
Notierung im Blick

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar verbilligt sich am Nachmittag

12.08.25 16:09 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 21,65 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
18,56 EUR -0,16 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel um 15:49 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 21,65 USD. Die JinkoSolar-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,65 USD ab. Bei 22,20 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.704 JinkoSolar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 37,35 USD. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 72,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,01 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten JinkoSolar-Aktionäre 1,48 USD je Wertpapier.

Am 29.04.2025 hat JinkoSolar die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar ein EPS von 1,57 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,90 Mrd. USD, gegenüber 3,21 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 40,66 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 22.08.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass JinkoSolar 2025 einen Verlust in Höhe von -57,672 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

