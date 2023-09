JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Kurs der JinkoSolar

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 29,50 USD zu.

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von JinkoSolar zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 29,50 USD. Im Tageshoch stieg die JinkoSolar-Aktie bis auf 29,50 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,03 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 10.925 JinkoSolar-Aktien.

Am 14.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 63,06 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 113,76 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2023 bei 28,72 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JinkoSolar am 28.04.2023. Das EPS wurde auf 16,00 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -3,15 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.534,91 CNY. Im Vorjahresviertel waren 19.303,72 CNY in den Büchern gestanden.

JinkoSolar wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 62,72 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

