JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend leichter

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Minus bei 27,01 USD.

Das Papier von JinkoSolar gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 3,6 Prozent auf 27,01 USD abwärts. Die JinkoSolar-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,97 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,90 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 52.603 JinkoSolar-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2025 auf bis zu 29,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JinkoSolar-Aktie 11,00 Prozent zulegen. Bei 13,42 USD fiel das Papier am 12.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 50,31 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

JinkoSolar-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JinkoSolar am 29.04.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,52 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 44,36 Prozent auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte JinkoSolar 3,42 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 17.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -38,129 CNY je Aktie in den JinkoSolar-Büchern.

