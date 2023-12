JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Dienstagnachmittag leichter

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Der JinkoSolar-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 31,53 USD.

Die JinkoSolar-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,4 Prozent auf 31,53 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die JinkoSolar-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,46 USD aus. Bei 32,15 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.834 JinkoSolar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 12.01.2023 auf bis zu 61,27 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 94,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JinkoSolar-Aktie. Bei 25,15 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 20,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 30.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,21 CNY. Im Vorjahresviertel hatte JinkoSolar 2,74 CNY je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 63,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 31.930,47 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.519,32 CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 79,21 CNY je JinkoSolar-Aktie.

