JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Montagvormittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel JinkoSolar 49,72 EUR

Um 09:22 Uhr ging es für das JinkoSolar-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 49,70 EUR. Die JinkoSolar-Aktie legte bis auf 49,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 202 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Am 08.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 75,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,04 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2022 (32,00 EUR). Mit einem Kursverlust von 55,31 Prozent würde die JinkoSolar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JinkoSolar am 28.10.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,74 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,32 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.519,32 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 130,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.473,91 CNY in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 23.03.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JinkoSolar-Aktie in Höhe von 20,92 CNY im Jahr 2022 aus.

