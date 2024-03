JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar gewinnt am Mittwochmittag

JinkoSolar im Fokus

Die Aktie von JinkoSolar zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die JinkoSolar-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 26,10 EUR.

Die Aktie legte um 11:51 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 26,10 EUR zu. Kurzfristig markierte die JinkoSolar-Aktie bei 26,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 26,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 3.750 JinkoSolar-Aktien.

Bei 47,88 EUR erreichte der Titel am 14.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JinkoSolar-Aktie somit 45,49 Prozent niedriger. Am 05.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.

Im Jahr 2022 erhielten JinkoSolar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,73 CNY.

JinkoSolar ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 24,21 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 14,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent auf 31.930,47 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30.705,58 CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je JinkoSolar-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 83,16 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

