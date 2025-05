JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 20,14 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 3,8 Prozent auf 20,14 USD. Den Tageshöchststand markierte die JinkoSolar-Aktie bei 20,75 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 19,71 USD. Zuletzt wechselten via New York 30.237 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,35 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 85,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JinkoSolar-Aktie. Am 12.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,42 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.

Nach 1,48 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Am 29.04.2025 lud JinkoSolar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. JinkoSolar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,90 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 40,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,21 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte JinkoSolar am 22.08.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass JinkoSolar 2025 einen Verlust in Höhe von -38,622 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

