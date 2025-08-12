DAX24.212 +0,8%ESt505.389 +1,0%Top 10 Crypto16,82 +1,5%Dow44.698 +0,5%Nas21.714 +0,2%Bitcoin103.704 +0,8%Euro1,1717 +0,4%Öl65,84 -0,4%Gold3.363 +0,5%
Kursverlauf

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar legt am Mittwochnachmittag zu

13.08.25 16:09 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar legt am Mittwochnachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 22,09 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
18,74 EUR 0,18 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von JinkoSolar legte um 15:40 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 22,09 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JinkoSolar-Aktie bisher bei 22,09 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,89 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 4.003 JinkoSolar-Aktien.

Bei 37,35 USD markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 69,08 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,42 USD ab. Abschläge von 39,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

JinkoSolar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

JinkoSolar ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,52 USD gegenüber 1,57 USD im Vorjahresquartal verkündet. Mit einem Umsatz von 1,90 Mrd. USD, gegenüber 3,21 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 40,66 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.08.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Verlust von -57,672 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen