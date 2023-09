JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 3,8 Prozent auf 29,92 USD.

Die JinkoSolar-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 29,92 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JinkoSolar-Aktie bisher bei 29,92 USD. Bei 30,89 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 12.568 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.09.2022 bei 63,06 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 110,76 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,72 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JinkoSolar-Aktie 4,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte JinkoSolar am 28.04.2023. Das EPS wurde auf 16,00 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -3,15 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.534,91 CNY – ein Plus von 21,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JinkoSolar 19.303,72 CNY erwirtschaftet hatte.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den JinkoSolar-Gewinn für das Jahr 2023 auf 62,72 CNY je Aktie.

