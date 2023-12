JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 28,45 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die JinkoSolar-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:57 Uhr um 1,2 Prozent auf 28,45 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die JinkoSolar-Aktie bis auf 28,45 EUR. Bei 28,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 11.679 JinkoSolar-Aktien.

Bei 56,90 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 100,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,70 EUR am 26.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JinkoSolar-Aktie 16,70 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JinkoSolar am 30.10.2023. Das EPS wurde auf 24,21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,74 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 63,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 31.930,47 CNY, während im Vorjahreszeitraum 19.519,32 CNY ausgewiesen worden waren.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 79,21 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will