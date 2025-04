Kursverlauf

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar schießt am Montagnachmittag hoch

14.04.25 16:09 Uhr

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 6,9 Prozent auf 15,42 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 6,9 Prozent auf 15,42 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die JinkoSolar-Aktie bei 15,51 USD. Bei 15,28 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 49.953 JinkoSolar-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 37,35 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 142,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JinkoSolar-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 13,42 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JinkoSolar am 26.03.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,28 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,08 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 2,87 Mrd. USD, gegenüber 4,54 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 36,75 Prozent präsentiert. Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2025 terminiert. Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -14,073 CNY je JinkoSolar-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will

