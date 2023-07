JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Blick auf JinkoSolar-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Zuletzt sprang die JinkoSolar-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 45,37 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von JinkoSolar konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 45,37 USD. In der Spitze gewann die JinkoSolar-Aktie bis auf 46,40 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,68 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 56.351 JinkoSolar-Aktien.

Am 12.08.2022 markierte das Papier bei 69,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 52,30 Prozent Luft nach oben. Am 25.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,47 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JinkoSolar am 28.04.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,00 CNY. Im Vorjahresviertel hatte JinkoSolar 0,60 CNY je Aktie erwirtschaftet. JinkoSolar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.534,91 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 59,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.764,78 CNY erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von JinkoSolar wird am 14.08.2023 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 52,71 CNY je Aktie in den JinkoSolar-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will