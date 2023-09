JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar präsentiert sich am Vormittag stärker

JinkoSolar im Blick

Die Aktie von JinkoSolar zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 28,85 EUR.

Die JinkoSolar-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 28,85 EUR. Kurzfristig markierte die JinkoSolar-Aktie bei 28,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 4.565 Stück.

Am 15.09.2022 markierte das Papier bei 62,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 116,46 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 26,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 7,11 Prozent Luft nach unten.

Am 28.04.2023 hat JinkoSolar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,00 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -3,15 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 23.534,91 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.303,72 CNY umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen.

In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 62,72 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

