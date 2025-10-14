DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.292 +0,2%Top 10 Crypto15,39 -3,5%Nas22.647 -0,2%Bitcoin97.325 -2,3%Euro1,1609 +0,3%Öl62,57 -1,3%Gold4.147 +0,9%
JinkoSolar im Blick

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar zeigt sich am Dienstagabend freundlich

14.10.25 20:24 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar zeigt sich am Dienstagabend freundlich

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 23,76 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
20,00 EUR 0,22 EUR 1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:05 Uhr wies die JinkoSolar-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 23,76 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die JinkoSolar-Aktie bei 24,02 USD. Bei 22,68 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der JinkoSolar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 69.645 Stück gehandelt.

Am 12.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JinkoSolar-Aktie somit 20,24 Prozent niedriger. Bei 13,42 USD erreichte der Anteilsschein am 12.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 43,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

JinkoSolar-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,52 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,27 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,90 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 42,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2025 veröffentlicht. Am 03.11.2026 wird JinkoSolar schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -38,129 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

mehr Analysen