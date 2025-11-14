JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar fällt am Nachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 25,99 USD nach.

Die JinkoSolar-Aktie notierte um 15:46 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 25,99 USD. Das bisherige Tagestief markierte JinkoSolar-Aktie bei 25,38 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,42 USD. Von der JinkoSolar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.689 Stück gehandelt.

Am 11.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JinkoSolar-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,42 USD am 12.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

JinkoSolar ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das JinkoSolar ein Ergebnis je Aktie von 0,06 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 44,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,42 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von JinkoSolar wird am 17.11.2025 gerechnet.

In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -38,129 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

