JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar macht am Freitagabend Boden gut
Die Aktie von JinkoSolar zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das JinkoSolar-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 27,07 USD.
Um 20:06 Uhr stieg die JinkoSolar-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 27,07 USD. Im Tageshoch stieg die JinkoSolar-Aktie bis auf 27,80 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,42 USD. Der Tagesumsatz der JinkoSolar-Aktie belief sich zuletzt auf 70.901 Aktien.
Am 11.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,98 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 10,75 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 50,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
JinkoSolar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.
JinkoSolar ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JinkoSolar 0,06 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat JinkoSolar im vergangenen Quartal 1,90 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 44,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JinkoSolar 3,42 Mrd. USD umsetzen können.
Am 17.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -38,129 CNY je JinkoSolar-Aktie.
