JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Mittag mit angezogener Handbremse

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von JinkoSolar. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der JinkoSolar-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 29,55 EUR.

Die JinkoSolar-Aktie zeigte sich um 11:56 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 29,55 EUR. Die JinkoSolar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,65 EUR aus. Die JinkoSolar-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,15 EUR ab. Bei 29,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 16.962 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,90 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 92,55 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 24,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JinkoSolar am 30.10.2023 vor. Es stand ein EPS von 24,21 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar noch ein Gewinn pro Aktie von 2,74 CNY in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31.930,47 CNY – ein Plus von 63,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JinkoSolar 19.519,32 CNY erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Gewinn von 79,21 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

