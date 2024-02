JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Vormittag in Grün

JinkoSolar im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von JinkoSolar. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 25,45 EUR zu.

Das Papier von JinkoSolar legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 25,45 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die JinkoSolar-Aktie bei 25,60 EUR. Mit einem Wert von 25,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.669 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 118,47 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 05.02.2024 Kursverluste bis auf 21,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,52 Prozent.

Im Jahr 2022 erhielten JinkoSolar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,73 CNY.

JinkoSolar gewährte am 30.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. JinkoSolar hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 24,21 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,74 CNY je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 63,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 31.930,47 CNY, während im Vorjahreszeitraum 19.519,32 CNY ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von JinkoSolar wird am 21.03.2024 gerechnet.

Experten taxieren den JinkoSolar-Gewinn für das Jahr 2023 auf 81,02 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

