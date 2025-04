JinkoSolar Aktie News: Anleger schicken JinkoSolar am Dienstagnachmittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die JinkoSolar-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 15,62 USD.

Die JinkoSolar-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 15,62 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JinkoSolar-Aktie bisher bei 15,77 USD. Mit einem Wert von 15,42 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 17.804 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 37,35 USD. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 58,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.04.2025 (13,42 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte JinkoSolar 1,48 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

JinkoSolar ließ sich am 26.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,28 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,08 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat JinkoSolar mit einem Umsatz von insgesamt 2,87 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,54 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 36,75 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte JinkoSolar am 29.04.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 24.04.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -14,073 CNY je JinkoSolar-Aktie stehen.

