JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Mittwochnachmittag billiger

So bewegt sich JinkoSolar

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 26,25 USD.

Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:39 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 26,25 USD. In der Spitze büßte die JinkoSolar-Aktie bis auf 26,23 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 26,79 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 11.653 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,84 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 82,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 21,08 USD erreichte der Anteilsschein am 19.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,70 Prozent würde die JinkoSolar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

JinkoSolar-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,48 CNY. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,34 CNY belaufen.

Am 29.04.2024 hat JinkoSolar die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,57 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,21 Mrd. CNY – das entspricht einem Abschlag von 5,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,41 Mrd. CNY erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte JinkoSolar am 23.08.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 25,65 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will