JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag mit Abschlägen

JinkoSolar im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Der JinkoSolar-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 35,14 USD.

Das Papier von JinkoSolar gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 35,14 USD abwärts. Der Kurs der JinkoSolar-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,58 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 34,78 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 34.285 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,61 USD erreichte der Titel am 30.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 83,86 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,53 USD am 14.08.2023. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 8,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

JinkoSolar ließ sich am 14.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. JinkoSolar hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 25,52 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,60 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 107,88 Prozent auf 30.693,14 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.764,78 CNY erwirtschaftet worden.

JinkoSolar wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen. JinkoSolar dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.08.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je JinkoSolar-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 60,25 CNY fest.

