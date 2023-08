JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Dienstagvormittag seitwärts

JinkoSolar im Blick

Die Aktie von JinkoSolar hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die JinkoSolar-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 33,20 EUR an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:20 Uhr bei der JinkoSolar-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 33,20 EUR. Die JinkoSolar-Aktie legte bis auf 33,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der JinkoSolar-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,80 EUR nach. Bei 33,25 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 7.252 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.08.2022 bei 64,25 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 93,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JinkoSolar-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 14.08.2023 auf bis zu 30,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,19 Prozent.

Am 28.04.2023 lud JinkoSolar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS belief sich auf 16,00 CNY gegenüber 0,60 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.534,91 CNY im Vergleich zu 14.764,78 CNY im Vorjahresquartal.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 23.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Gewinn von 50,48 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

