JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Freitagmittag höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von JinkoSolar. Zuletzt wies die JinkoSolar-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 28,95 EUR nach oben.

Um 11:51 Uhr konnte die Aktie von JinkoSolar zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 28,95 EUR. In der Spitze gewann die JinkoSolar-Aktie bis auf 29,40 EUR. Bei 28,95 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 12.840 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,95 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Kursplus von 113,99 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2023 auf bis zu 26,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 8,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 28.04.2023 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -3,15 CNY erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.534,91 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.303,72 CNY in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte JinkoSolar Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JinkoSolar-Aktie in Höhe von 62,71 CNY im Jahr 2023 aus.

