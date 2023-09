JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Freitagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von JinkoSolar zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Bei der JinkoSolar-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 30,53 USD.

Die JinkoSolar-Aktie kam im New York-Handel um 15:51 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 30,53 USD. Kurzfristig markierte die JinkoSolar-Aktie bei 30,73 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die JinkoSolar-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,53 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 30,64 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 5.749 JinkoSolar-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.01.2023 auf bis zu 61,27 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 100,69 Prozent. Am 12.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,72 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Verlust von 5,93 Prozent wieder erreichen.

Am 28.04.2023 legte JinkoSolar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,00 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JinkoSolar ein EPS von -3,15 CNY je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.534,91 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.303,72 CNY in den Büchern gestanden.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass JinkoSolar ein EPS in Höhe von 62,71 CNY in den Büchern stehen haben wird.

