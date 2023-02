JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktien in diesem Artikel JinkoSolar 50,45 EUR

-0,20% Charts

News

Analysen

Der JinkoSolar-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:12:54 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 50,45 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die JinkoSolar-Aktie bis auf 50,10 EUR. Bei 50,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50 JinkoSolar-Aktien.

Am 08.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 33,05 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 32,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2022). Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 57,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 28.10.2022 hat JinkoSolar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,74 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,32 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.519,32 CNY – ein Plus von 130,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JinkoSolar 8.473,91 CNY erwirtschaftet hatte.

Am 23.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JinkoSolar-Aktie in Höhe von 20,92 CNY im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will

Ausgewählte Hebelprodukte auf JinkoSolar Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JinkoSolar Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JinkoSolar

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com