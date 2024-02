JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie gab im AMEX-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 27,01 USD nach.

Die JinkoSolar-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 27,01 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die JinkoSolar-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,99 USD aus. Bei 27,18 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 1.455 JinkoSolar-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,54 USD) erklomm das Papier am 10.03.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 116,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,14 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Verlust von 14,33 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,73 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete JinkoSolar 0,000 USD aus.

JinkoSolar ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 24,21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,74 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 31.930,47 CNY gegenüber 19.519,32 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die JinkoSolar-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JinkoSolar-Aktie in Höhe von 81,02 CNY im Jahr 2023 aus.

