JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Das Papier von JinkoSolar befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 25,48 USD ab.

Das Papier von JinkoSolar gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 25,48 USD abwärts. Bei 25,31 USD markierte die JinkoSolar-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,72 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 5.394 JinkoSolar-Aktien.

Am 17.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,84 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 87,76 Prozent Luft nach oben. Am 19.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 21,08 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,34 CNY. Im Vorjahr hatte JinkoSolar 1,48 CNY je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

JinkoSolar ließ sich am 29.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,28 CNY je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,21 Mrd. CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 3,41 Mrd. CNY in den Büchern gestanden.

Die JinkoSolar-Bilanz für Q2 2024 wird am 23.08.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JinkoSolar-Aktie in Höhe von 25,65 CNY im Jahr 2024 aus.

