JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar zieht am Nachmittag an

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die JinkoSolar-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 34,98 USD.

Die JinkoSolar-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 34,98 USD. Bei 35,00 USD erreichte die JinkoSolar-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,52 USD. Zuletzt wechselten 16.688 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Am 30.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,61 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 84,71 Prozent hinzugewinnen. Bei 32,53 USD erreichte der Anteilsschein am 15.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,00 Prozent würde die JinkoSolar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte JinkoSolar am 14.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 25,52 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,60 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30.693,14 CNY – ein Plus von 107,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JinkoSolar 14.764,78 CNY erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 23.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 63,68 CNY je JinkoSolar-Aktie.

