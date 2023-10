JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar gibt am Nachmittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 30,12 USD.

Die JinkoSolar-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,1 Prozent auf 30,12 USD ab. In der Spitze fiel die JinkoSolar-Aktie bis auf 29,51 USD. Bei 30,30 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.381 JinkoSolar-Aktien.

Am 12.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 61,27 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JinkoSolar-Aktie 103,42 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2023 bei 25,88 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Verlust von 14,08 Prozent wieder erreichen.

Am 28.04.2023 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 16,00 CNY. Im Vorjahresviertel waren -3,15 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 23.534,91 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.303,72 CNY umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte JinkoSolar am 26.10.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem JinkoSolar-Gewinn in Höhe von 64,25 CNY je Aktie aus.

