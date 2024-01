JinkoSolar Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von JinkoSolar

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 26,55 EUR.

Die JinkoSolar-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:18 Uhr um 2,7 Prozent auf 26,55 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JinkoSolar-Aktie bisher bei 26,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.159 JinkoSolar-Aktien.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 55,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 109,42 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,70 EUR. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 12,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

JinkoSolar veröffentlichte am 30.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 24,21 CNY. Im letzten Jahr hatte JinkoSolar einen Gewinn von 2,74 CNY je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat JinkoSolar mit einem Umsatz von insgesamt 31.930,47 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.519,32 CNY erwirtschaftet worden waren, um 63,58 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte JinkoSolar Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem JinkoSolar-Gewinn in Höhe von 80,09 CNY je Aktie aus.

