JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar büßt ein

Die JinkoSolar-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 43,00 EUR abwärts. Bei 42,98 EUR markierte die JinkoSolar-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 43,88 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Der Tagesumsatz der JinkoSolar-Aktie belief sich zuletzt auf 9.422 Aktien.

Bei einem Wert von 58,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Am 12.05.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,94 EUR ab.

Jinko Solar, der chinesische Hersteller von Solarwafern, Solarmodulen und -zellen sowie von Siliziumbarren, gehört zu den führenden Solarunternehmen Chinas. Jinko Solar hält Dependancen in Asien, Nordamerika und Europa. Die deutsche Niederlassung befindet sich in München. Das Unternehmen hat die erste chinesische vollautomatische Produktionsstraße für Photovoltaik entwickelt und in Betrieb genommen. Als einer der größten Hersteller für Solarprodukte hat Jinko Solar zusammen mit führenden Universitäten ein weltweites Zentrum für Forschung und Entwicklung aufgebaut.

