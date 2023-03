JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Freitagnachmittag im Minus

So entwickelt sich JinkoSolar

So entwickelt sich JinkoSolar

Folgen FACEBOOK

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,2 Prozent im Minus bei 44,00 USD.