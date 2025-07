JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die JinkoSolar-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 23,61 USD.

Um 15:46 Uhr wies die JinkoSolar-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 23,61 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die JinkoSolar-Aktie bei 23,61 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 23,31 USD. Von der JinkoSolar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.511 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,35 USD) erklomm das Papier am 08.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Kursplus von 58,23 Prozent wieder erreichen. Am 12.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,42 USD ab. Abschläge von 43,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten JinkoSolar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 40,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,21 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.08.2025 veröffentlicht.

In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -50,800 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

